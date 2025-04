Il ’Crostolo’ fra erba e crepe. Incuria in piazza duomo

C’è del verde in Piazza Prampolini. Sul basamento che sorregge la storica statua del Crostolo si è formato uno strato di vegetazione che ospita una decina di specie erbacee diverse, alcune delle quali raggiungono l’altezza di una trentina di centimetri. tra queste, ben riconoscibili: la Borsa del pastore (’Capsella bursa pastoris’), il Grespino (’Sonchus oleraceus’) la Romice (’Rumex spp.’) etc. Sono nate da semi trasportati dal vento, ma potrebbero avere contribuito anche gli animali che stazionano in piazza. Con l’aumento dello spessore dell’humus prodotto da queste piante erbacee, se non si interverrà, arriveranno anche gli arbusti e successivamente gli alberi. Non è una semplice e curiosa notizia botanica che evidenzia la forza della natura (come al Bosco Ospizio), ma un esempio di incuria del nostro patrimonio storico e artistico. Questa statua tra l’altro presenta una vistosa crepa nella gamba sinistra, provvisoriamente ’fasciata da anni’ con una rete. In origine era collocata all’interno del Giardino della Reggia di Rivalta, ma non ha avuto lo stesso trattamento delle Statue delle Quattro Stagioni, restaurate con cura e trasferite ’in pompa magna’ dai Giardini Pubblici a Viale Umberto I°. Lo stesso discorso vale anche per quelle del Secchia e del Panaro, che stazionano, anch’esse in cattivo stato di conservazione, sul ponte del Crostolo di San Pellegrino. Altra nota storica di rilievo: questo basamento in Piazza Prampolini nei primi anni dell’Ottocento sorreggeva il famoso Albero della Libertà, rappresentato da un tronco di abete con in cima un berretto frigio e con ai lati due bandiere: quella italiana e quella francese. L’Albero della Libertà è legato alla Repubblica Cispadana e al primo Tricolore del 7 gennaio 1797, ma ormai sappiamo come vengono festeggiati questi avvenimenti...

Ugo Pellini(botanico)