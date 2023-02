Il Crostolo si riempie di schiuma all’altezza dell’impianto di bonifica

Una notevole quantità di schiuma è emersa negli ultimi giorni nelle acque del torrente Crostolo, nel tratto finale, tra Gualtieri e Guastalla, all’altezza dell’impianto di bonifica (nella foto). Sono stati alcuni passanti, dall’argine, a notare la evidente presenza di schiuma nei pressi di un piccolo dislivello. Si tratta dell’ennesimo caso di inquinamento del corso d’acqua reggiano, probabilmente legato a qualche sversamento abusivo di scarichi agricoli. Già altre volte in quello stesso tratto di torrente si sono verificati simili episodi, causando danni ambientali e talvolta moria di pesci. Solitamente si tratta di scarichi che avvengono ad alcuni chilometri più a monte, verso Cadelbosco. In alcuni casi guardie ecologiche, forze dell’ordine e tecnici di Arpae hanno rinvenuto condotte usate per lo sversamento, ma senza rinvenire elementi sufficienti a identificare gli autori dell’inquinamento. Nei giorni scorsi, appena è stata notata la formazione di schiuma, sono state avvisate le autorità locali per poter effettuare degli accertamenti di laboratorio e risalire alla fonte dell’inquinamento.