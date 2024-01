Il crowdfunding è andato bene. Ben 1.570 euro al ’Progetto Giovani’

E’ stato raggiunto e perfino superato l’obiettivo della raccolta fondi per il "Progetto Giovani", promosso dal Comune di Luzzara per creare occasioni di confronto e di ascolto con i ragazzi del paese, affrontando temi come futuro, cultura, organizzazione di eventi, gestione degli spazi pubblici. Temi di cui si è parlato nei primi tre incontri che nel 2023 hanno visto la partecipazione di numerosi ragazzi. Con il crowdfunding (raccolta fondi) è stata ottenuta la somma di 1.570 euro, superando dunque l’importo fissato di mille euro, utilizzando la piattaforma www.ideaginger.it grazie al sostegno di Emil Banca Credito Cooperativo. I fondi serviranno per organizzare ulteriori incontri-workshop per la fascia di età 16-30 anni, tra cui un tavolo di confronto tra giovani e imprese del territorio. "Ringrazio tutti i cittadini che hanno creduto in questa iniziativa – commenta il sindaco Elisabetta Sottili – in particolare le imprese Simol e Atas, di Codisotto, sponsor del progetto. Grazie anche alla gelateria K2, Berni Group e al commercialista Roberto Levani".

Sul sito internet del Comune disponibile l’elenco dei sostenitori. I donatori riceveranno una mail di ringraziamento con le indicazioni per la prevista "ricompensa" destinata proprio a coloro che credono al progetto.