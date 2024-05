Il Csm ’riabilita’ il pm Mescolini: "Il trasferimento fu ingiustificato"

"Alla luce di quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato dell’11 gennaio 2024, nonché all’esito della complessiva attività istruttoria svolta dalla prima commissione, deve ritenersi l’inidoneità degli elementi di criticità emersi a giustificare il trasferimento del dottor Marco Mescolini per incompatibilità ambientale e funzionale".

Con queste parole il Csm, nella seduta di ieri, ha messo la parola fine al procedimento scaturito il 17 settembre 2020 da quattro sostituti procuratori reggiani – Isabella Chiesi, Maria Rita Pantani, Valentina Salvi e Giulia Stignani – che, in una lettera, denunciavano una "situazione di criticità nell’ufficio tale da impedire ai medesimi magistrati l’esercizio indipendente delle funzioni giurisdizionali".

Il riferimento era alla pubblicazione delle chat intercorse fra l’allora procuratore capo di Reggio, Marco Mescolini, e Luca Palamara al culmine dello scandalo sulle presunte nomine pilotate nei tribunali e nelle procure. Mescolini venne poi trasferito da Reggio e ora è sostituto procuratore a Firenze. L’11 gennaio scorso il Consiglio di Stato aveva pubblicato la sentenza di annullamento del trasferimento di’ufficio perché "l’istruttoria svolta dal Csm era parziale e non del tutto completa".

Alla luce di questo, il 4 marzo scorso la prima commissione del Csm ha ascoltato il presidente del tribunale Cristina Beretti che ha riferito di "non aver mai sentito dire una parola non positiva nei confronti del procuratore" da parte delle camere penali. Sempre il 4 marzo è stato ascoltato il colonnello dei carabinieri Vittorio Boccia; infine, il 9 aprile, il questore Antonio Sbordone, all’epoca in forza a Reggio e ora a Bologna.

"Su parere della prima commissione che ha ascoltato tra marzo e maggio coloro i quali avevano il termometro della situazione circa i rapporti tra il dottor Mescolini e l’ambiente in cui operava, il plenum del consiglio superiore ha deliberato l’archiviazione del procedimento – chiosa il suo avvocato, Guglielmo Saporito –. Si completa in questo modo il ribaltamento, in gran parte effettuato già dal Consiglio di Stato, circa le ipotetiche criticità negli uffici della Procura. Non vi è mai stata, quindi, alcuna incompatibilità del dottor Mescolini con le funzioni di vertice della Procura, né sotto l’aspetto dell’imparzialità né per ciò che riguarda i commenti all’indomani delle conversazioni con il dottor Palamara. L’intera vicenda approda quindi a una parola definitiva di verità, eliminando dubbi e incomprensioni sul ruolo del procuratore ed annullando, perché illegittimo, il precedente trasferimento d’ufficio. Si conclude quindi con soddisfazione la procedura che aveva allontanato il procuratore: potrà quindi e continua a concorrere per funzioni adeguate di capo della procura, con una carriera che è sempre stata priva di ombre".

Benedetta Salsi