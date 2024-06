Il Ct Reggio retrocede dopo una sola stagione

Non c’è gloria per il Circolo Tennis Reggio Emilia nei playout di Serie A femminile, che determinano la retrocessione delle ragazze di Giovanni Tubertini dopo una sola stagione. La trasferta a Milano per gli spareggi retrocessione, infatti, è amara per il gruppo cittadino, sconfitto 2-0 dal Mas Padel Roma e costretto a scendere di categoria dopo la bella cavalcata dello scorso anno nelle Final Eight di Bari, dove decisivo fu il 2-0 rifilato a Faenza in semifinale per festeggiare un traguardo storico: nel match d’esordio Francesca Benassi e Martina Teggi sono state travolte dalla coppia capitolina composta da Martin Ester Carnicero e Valentina Scaringi, con un 6-2, 6-0 in poco più di 40’; ben più equilibrata la seconda sfida, col CT Reggio, che spalle al muro, ha lottato alacremente per portare la contesa alla "bella": Carla Velarde Castillo e Gloria Burani, dopo aver perso il primo parziale con un netto 6-1, hanno risposto a Camilla Livioni e Clarissa Margherita Aima nel secondo, imponendosi 7-5, salvo poi arrendersi alla distanza col punteggio di 6-3.

Il cammino – Si chiude, dunque, senza gloria una stagione complicata, visto l’alto valore delle avversarie: il circolo con sede a Canali, infatti, non è riuscito a vincere nemmeno una partita nel massimo campionato, chiudendo ultimo il girone eliminatorio a causa delle sconfitte con Bolasport (vittoriosa nell’altra sfida playout contro le rivali della Lazio), Aniene e Villa Pamphili, tutte maturate col punteggio di 3-0. Ora si ripartirà nuovamente dalla Serie B, con l’obiettivo di riprovare sin da subito a risalire.

d. r.