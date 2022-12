Il cugino dei fratelli Cervi che fu martire a Milano

di Mariagiuseppina Bo

Giovanni Cervi, di Montecchio, partigiano, martire per la libertà, viene fucilato dai fascisti a 40 anni 9 giorni prima dei sette fratelli Cervi di Gattatico, di cui è cugino di terzo grado. E’ una storia poco conosciuta, persa tra la miriade di martiri della nostra terra, ma nel 2023 ricorre l’ottantesimo anniversario della sua morte.

Partigiano della brigata "Giustizia e libertà", fu arrestato a Milano dalle SS naziste, con l’accusa di aver consegnato armi ai partigiani. Fu poi fucilato dai fascisti all’Arena di Milano, il 19 dicembre del’43.

La sua vicenda la racconta il nipote, Alfredo Cervi, che spiega: "Giovanni Cervi è fratello di mio nonno Silvio, la sua storia è stata ricostruita dettagliatamente dall’Anpi di Milano nel 2003 e inizia a Montecchio, nella casa dove abito, nella via che ha preso il suo nome: via Giovanni Cervi. Lo zio, cugino di terzo grado dei Sette fratelli Cervi di Campegine, nasce a Gattatico l’1 giugno 1903, da una famiglia molto religiosa, e umile. Suo padre era casaro a Praticello, si trasferisce a Montecchio. Giovanni si laurea al Politecnico di Milano, il 31 dicembre 1927, in ingegneria industriale. Fa il servizio militare, è aviere scelto nella regia aeronautica. Lavora poi da ingegnere come libero professionista, vince un concorso ed ottiene il posto di assistente alle cattedre di Agrario Meccanica, di Idraulica Agraria e di Costruzioni rurali all’Università di Perugia".

Ed ecco la svolta nella sua vita: "Nel ‘35 è costretto a lasciare l’insegnamento – continua il nipote – perché rifiuta di iscriversi al Partito Nazionale Fascista. Viene poi assunto come impiegato tecnico progettista all’ufficio tecnico studi delle Reggiane (O.M.I.) di Reggio, che apparteneva già al gruppo Caproni di Milano. Per migliorare la sua posizione economica e aiutare la famiglia, passa alla società A.C.N.A. di Cesano Maderno poi come ingegnere capo ufficio tecnico e responsabile della commissione interna alla Società Aeroplani Caproni di Taliedo, vicino a Milano".

Alfredo Cervi ne ricostruisce nei dettagli la biografia: "Dopo la caduta del governo Mussolini, il 27 luglio del 1943 le maestranze della Caproni lo eleggono, all’unanimità, capo della commissione interna e il 27 agosto chiede l’immediato allontanamento, dai reparti, dei fascisti indesiderabili, d’accordo coi dirigenti della Caproni, oltre a miglioramenti economici per tutti i lavoratori. Dopo l’8 settembre, guida l’occupazione della fabbrica, si impadronisce di più di un centinaio di mitragliatrici, di migliaia di proiettili per respingere l’arrivo dei nazisti".

Si costituiscono le prime formazioni partigiane coi volontari delle fabbriche milanesi, molti sono della Caproni; Giovanni Cervi, spicca fra questi, rischia più volte la vita, poiché le ditte che producono materiale bellico sono dichiarate, dagli occupanti nazisti, industrie protette e sottoposte alle leggi di guerra tedesche. Alla Caproni nascono le prime formazioni partigiane di Milano, le "Brigate Garibaldi" e "Giustizia e libertà", a questa appartiene Giovanni Cervi. Come aggiunge il nipote: "Giovanni diventa punto centrale di riferimento, apprezzato e amato per le alte qualità intellettuali e morali. Anche nella casa di Montecchio vi sono testimonianze di riunioni politiche segrete con esponenti politici ed anche con Giuseppe Dossetti. Terminata la guerra, un corteo di 200 persone, da Milano, giunge a Montecchio per consegnare la salma alla famiglia, celebrarlo e intitolargli una via. Mi piacerebbe che venisse ricordato tra i martiri reggiani, insieme ai tanti protagonisti della Resistenza".