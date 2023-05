Il cuore degli agricoltori "Doniamo fieno e animali"

Donare capi di bestiame e foraggio ai loro colleghi romagnoli colpiti dall’alluvione. È quanto hanno intenzione di fare Silvio Ceccardi e sua moglie Fulvia Munarini, proprietari della Fattoria Alex, una straordinaria realtà agricola immersa nella dolce natura dei colli della Fossetta di Roncolo (Quattro Castella). Un gesto concreto, sull’esempio di quanto fece Francesco, padre di Fulvio, che in occasione di un’alluvione del Po in Piemonte regalò vacche e fieno agli allevatori locali. Non solo: i coniugi all’attività tradizionale affiancano quella altrettanto importante di fattoria didattica, sempre affollata da famiglie e scolaresche. Oggi ospitano una lunga festa per raccogliere fondi da devolvere interamente in beneficienza. Partecipando alla letture animate e ai laboratori eco-didattici alla scoperta degli animali, con 5 euro a persona le famiglie reggiane potranno così esprimere solidarietà agli alluvionati della Romagna. "Al pianeta serve il tuo aiuto" è il titolo dell’iniziativa, col primo turno che inizia alle 9,30 ed il secondo alle 16,30. Si potrà usufruire dell’area picnic, e gustare pizza cotta a legna, fare merende bio, interagire con cavalli ed asinelli, mucche e caprette, galline e coniglietti. L’azienda agricola venne fondata nel 1973 da Francesco; oggi vi si allevano 180 bovine frisone, di cui un’ottantina in lattazione, che producono latte biologico per il Parmigiano-Reggiano rilassate da musica diffusa nella stalla. Da qualche anno, con il sostegno di Cia, è stata allestita la fattoria didattica e sono arrivati tante altre bestie che i bambini possono avvicinare, carezzare e nutrire per comprendere i cicli della natura e il lavoro agricolo. Tanti i laboratori, da quelli di panificazione e orticoltura fino al ciclo del latte.

Francesca Chilloni