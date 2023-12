Il cuore della sanità: "La cardiochirurgia modello in Regione. Qui salviamo vite"

"Le linee guida curano la malattia. Noi curiamo i pazienti, e i pazienti si curano uno alla volta". Alessandro Navazio, Direttore della Struttura complessa della Cardiologia Ospedaliera e responsabile del Programma delle strutture cardiologiche, guida una équipe che fra hub principale e strutture periferiche è sempre ai vertici in regione. Solamente quest’anno ha varato due procedure mini-invasive sul cuore senza aprire il torace, ma questo è uno degli allori recenti. Ampliando lo sguardo, spiega, "Non esiste nessuna cardiologia che ha più di un punto guardia h24, e noi ne abbiamo tre".

Pensando ai recenti screening con la clinica mobile, che risposta danno i cittadini ?

"Molto buona e noi siamo rodati. La società scientifica Anmco di cui faccio parte, insieme alla Fondazione ‘Per il tuo cuore’ aveva istituito il truck del cuore, che prevedeva tutta una raccolta anamnestica, esame del sangue ed elettrocardiogramma. Eravamo una sorta di pionieri. A Reggio vorrei ricordare il truck in azienda, alla Padana Tubi di Guastalla, che offrì ai propri dipendenti nel 2019 a sue spese tutto lo screening: in soli tre giorni esaminammo 800 persone. La Regione ha istituito la clinica mobile sul nostro modello".

Quali i segnali d’allarme da non trascurare ?

"Non necessariamente sono i sintomi. Nella prevenzione cardiovascolare, il colesterolo è diventato un fattore eziologico della malattia aterosclerotica. Consiglio anche, al di sopra di una certa età, uno screening annuale per il diabete, perché è una malattia molto favorente gli eventi cardiovascolari".

Serve un’attenzione nel lungo periodo?

"Esatto, poiché i fattori di rischio cominciano ad agire senza dar segni, se si trattano nel lungo periodo si può evitare la patologia o far sì che manifesti la sintomatologia più avanti nel tempo. Ma se la persona si accorge di far fatica a respirare durante sforzi fino ad allora consueti, conviene farsi vedere. Diverso il caso del dolore toracico improvviso".

Che si fa?

"Siamo in presenza del sintomo più frequente dell’infarto miocardico, perciò bisogna chiamare il 118. Aggiungo che se c’è un infarto, la prognosi con le nostre terapie dell’angioplastica primaria e del palloncino è molto buona, per i pazienti che arrivano in ospedale. Se il trasporto viene fatto dal 118 con personale addestrato noi salviamo delle vite".

La struttura che lei dirige è un’eccellenza. A cosa deve questo positivo andamento?

"Abbiamo un volume molto positivo, secondo il Programma Nazionale Esiti. La cardiologia di Guastalla per tre anni consecutivi è giunta prima a livello nazionale per la minor mortalità a trenta giorni dalla diagnosi delle sindromi coronariche acute. E abbiamo una eccellenza a Castelnovo Monti, rappresentata da un reparto che segue gli acuti e offre una gran risposta in termini di riabilitazione".

Alimentazione e stili di vita. Ormai (pare) sappiamo tutto, ma specificamente al cuore ?

"L’attività fisica va fatta in maniera aerobica, senza sforzi estremi, per almeno 30-40 minuti tre volte a settimana. Basta una camminata a passo sostenuto. Monitorare il peso, non andare in sovrappeso, e attenersi alla piramide alimentare, ovvero introdurre un notevole apporto di frutta e verdura"