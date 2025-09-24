Il cuore di Delia Scala. Così salvò dei partigiani

Prima della Carrà, della Goggi, della Parisi e della Cuccarini, c’era lei: Delia Scala. Attrice, ballerina, cantante, una showgirl completa alla quale tante signore dello spettacolo si sono ispirate. Talento innato, dalle commedie musicali di Garinei e Giovannini, al cinema, alla TV dove lavorò con i più grandi, da Modugno a Walter Chiari, Rascel, Manfredi, Panelli e Buzzanca. Era nata Odette Bedogni, a Bracciano, vicino a Roma, il 25 settembre del 1929 ma Il suo cognome tradiva chiare origini reggiane. Papà Aldo, ufficiale d’aviazione e mamma Jolanda Redeghieri. Parenti in tante zone della nostra provincia, dalla Bassa alla Val d’Enza.

Un suo zio materno, Annibale Redeghieri, in quel di Correggio, era un personaggio da mitologia, per il suo amore per la musica e i numerosi figli. Odette, fin da piccola, aveva nutrito una grande passione per la danza, con studi al teatro della Scala (da qui il nome d’arte). Primi anni Quaranta, in piena guerra, anni bui per l’Italia. Non ha nemmeno 15 anni quando bombardano la sua casa di Milano e con la famiglia arriva a Campagnola dai nonni materni. Storie di partigiani, di brigate nere, di fascisti, di lotte intestine. Le cronache dell’epoca lo raccontano: la giovanissima Delia, ancora Odette, futura stella dello spettacolo, nascose in soffitta nel 1944 Niki Melitsanos, un partigiano di origine greca, chiamato a combattere dalle nostre parti. La futura stella del varietà gli salvò la vita, sottraendolo ai fascisti. Scongiurò la fucilazione di altri due partigiani, già al muro nella pubblica piazza del paese. Odette si fidanzò con Niki, eroe della Resistenza e convolarono a nozze nel luglio del ‘46. Un matrimonio faraonico e opulento, avvenuto a Reggio con tanto di pranzo all’hotel Posta, con l’orchestrina e lo champagne. "Non si capiva se mi sposavo o se andavo alla comunione", raccontava l’attrice a Giorgio Bocca, molti anni dopo in un’intervista. Il matrimonio naufragò presto ma i due rimasero buoni amici. Negli anni a venire Delia Scala ebbe altri amori, ma soprattutto una bellissima carriera e tanti successi.A Reggio tornava di tanto in tanto per trovare i parenti , ma si è esibita più volte,con grande successo, sia al Valli, sia al teatro Ariosto. La diva è scomparsa a Livorno nel 2004, avrebbe compiuto 96 anni domani.