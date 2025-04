Il cuore di Reggio in Salute. Nuova raccolta fondi per aiutare gli ospedali

Un’iniziativa all’insegna della solidarietà e della dolcezza quella organizzata dal comitato Reggio in Salute, che in occasione della Santa Pasqua ha promosso l’ennesima raccolta fondi a sostegno dei reparti ospedalieri più in difficoltà.

L’appuntamento si è tenuto ieri mattina alle 10,30, al Bar Esagono di via Emilia San Pietro, trasformato per l’occasione in uno spazio solidale. Protagoniste dell’evento le uova di Pasqua artigianali, al cioccolato fondente e al latte, il cui ricavato sarà interamente devoluto alle iniziative del Comitato, impegnato da tempo nella promozione dell’assistenza sanitaria. Come sempre, a sostenere l’iniziativa c’era anche un ospite d’eccezione: Beppe Carletti, tastierista e fondatore dello storico gruppo musicale Nomadi, ha partecipato all’intera mattinata per dare il suo contributo e attirare un po’ di pubblico. "Sono qui perché iniziative come queste meritano sempre di essere sostenute – dice Carletti – Anche un piccolo gesto può diventare grande se ognuno fa la sua parte. Non conoscevo Rita Storchi, l’organizzatrice, ma è una donna straordinaria. Mi hanno raccontato tutto quello che ha fatto per beneficenza: ce ne vorrebbero di più come lei. Spero davvero che questo bel progetto non si fermi mai, perché c’è ancora tanto bisogno di aiuto".

Mente e corpo del progetto, Storchi ha ripercoso la storia del suo gruppo di beneficenza: "Il comitato Reggio in Salute aiuta gli ospedali del comprensorio reggiano da oltre 20 anni - spiega la donna –. Abbiamo iniziato nel 2021. Come oggi organizzammo un temporary store nel mio bar: raccogliemmo circa 15 mila euro, e a inaugurare l’evento fu Iva Zanicchi. I fondi andarono al reparto di rianimazione dell’ospedale".

Nel corso degli anni l’iniziativa è cresciuta, grazie anche al coinvolgimento di numerosi testimonial. "Oggi, con l’aiuto di Beppe, vogliamo raccogliere fondi per il reparto di medicina cardiovascolare del Santa Maria Nuova. Voglio anche ringraziare tutti i sindaci e membri di diversi amministrazioni oggi presenti, che ci hanno sempre supportato permettendoci di organizzare mercatini e altre iniziative nei loro Comuni" ha aggiunto Storchi.

L’obiettivo della raccolta pasquale è ambizioso: acquistare 16 televisori per le stanze del reparto di medicina, oltre a 16 orologi da parete e uno per ciascun salottino d’attesa. "Gli orologi sono già stati comprati, mentre per le tv siamo a metà dell’opera, e tutto questo in meno di un mese. Cerchiamo di fare l’impossibile con un sorriso: solo così si raggiungono certi risultati".

In quasi quattro anni di attività, il Comitato ha raccolto circa 50 mila euro. "Ricordo che all’inizio serviva solo un ecografo per la rianimazione. Poi, grazie alla generosità delle persone, siamo riusciti a coprire tutte le necessità di quel reparto e ad aiutarne anche altri". A dare un ulteriore contributo alla giornata solidale è stata la gastronomia Piccinini – Sapori della Collina, che ha offerto le pinse servite al Bar Esagono. Anche in questo caso, l’intero ricavato è stato destinato all’ospedale reggiano.

Elia Biavardi