Il curling? Con le pentole a pressione

Una pista di pattinaggio, lo sport del curling e l’ironia del paese del carnevale. E’ nato così un torneo sportivo con tanto di pentole a pressione e scope sulla pista di pattinaggio su ghiaccio allestita in centro a Castelnovo Sotto, in piazza Prampolini. In scena quattro squadre: la scuderia Saber, Botteghe della Rocca, la scuderia Montagnola e associazione "Amici della Neve". Dopo aver disegnato un obiettivo tricolore sul ghiaccio, i concorrenti hanno fatto scivolare una dopo l’altra le pentole sulla superficie liscia, spazzando con le scope lungo la traiettoria. A vincere è stato il gruppo della Montagnola, ricevendo il premio – una padella dorata con nastro tricolore – dalle mani del sindaco Francesco Monica.