Il Cusna va in fiamme: "Mai successo in decenni"

"Uno dei più vasti incendi degli ultimi decenni sul Cusna". Con queste parole il direttore del Parco nazionale dell’Appenino Tosco Emiliano, descrive il rogo che da sabato imperversa a ridosso sul versante destro della valle dell’Ozola, sulla Costa delle Veline, a 1.800 metri di altezza, nei pressi del sentiero 623, nel territorio di Ventasso (Ligonchio). In due giorni di fiamme, sono andati distrutti 70 ettari (70mila metri quadrati) di vegetazione. L’allarme è scattato attorno alle 17 del 3 febbraio, sono accorsi i vigili del fuoco ma quella zona impervia non era raggiungibile con i mezzi standard. È stato mandato l’elicottero, ma anche così è stata dura: nella mattinata di ieri sembrava che la situazione fosse tornata sotto controllo ma poi le fiamme, complice il vento forte, hanno ripreso vigore, salendo verso la vetta. In serata, ieri, l’incendio è stato finalmente spento ma nella giornata di oggi proseguiranno gli accertamenti. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta, con i carabinieri forestali e il Saer. Per ora non si esclude nessuna pista, ma è difficile immaginare che possa essersi trattato di cause naturali. In fumo l’habitat "di particolare valore naturalistico e inserito nelle Zone speciali di conservazione della Rete Natura 2000", sottolinea Vignali, che invita alla prudenza. E mette in risalto che il cambiamento climatico in atto, "che purtroppo ci riserva intensi periodi di siccità, crea situazioni di grave pericolo". In questo periodo, "il Cusna era bianco e completamente innevato, invece ora lo vediamo nero e bruciacchiato. Un’immagine triste, che ci ricorda che i tempi sono cambiati". Ieri in mattinata i vigili del fuoco sono intervenuti poi in via Setti a Praticello per incendio di un mezzo agricolo e parte di un capannone dell’azienda.