Il Daino è una solida realtà. Carpineti da matita rossa

Vetta reggiana solo per poche settimane in Prima categoria. Virtus Libertas e Casalgrande devono accontentarsi dell’argento, mentre il Masone, leader per 270’, gira in zona play-off nell’equilibrato girone C. Sosta amara per Celtic Cavriago, Reggiolo, San Prospero Correggio e Carpineti.

Girone B

Quattro Castella. Il pari esterno pre-natalizio (colpo da biliardo di Pagano) con la vice-regina Palanzano fa paradossalmente scivolare i matildici al 9° posto (22 punti). La truppa di mister Viani deve ritrovare il feeling col terreno di casa (1 hurrà), troppo spesso non al meglio perché calpestato da giovanili e amatori. Ripartirà prima di tutti dagli ottavi della Coppa Emilia. Trasfertisti. Voto 6.5.

Boca Barco. Ormai allenato alle imprese salvezza, riemerge dalla zona rossa grazie a 4 risultati utili di fila. Con 17 punti si piazza in un porto sicuro, ma dovrà ancora lottare con un gruppo compatto trascinato dal baby Verduri (5 timbri). Arcigni. Voto 6.

Celtic Cavriago. Per ora il cambio di timone da Cabrini a Reggiani non ha fatto invertire la rotta. Dieci punti per un penultimo posto che condannerebbe i cavriaghesi ai play-out. Non ha ancora espugnato il Parco dello Sport o la Pratina. Impantanati. Voto 4/5.

Girone C

Virtus Libertas. Il pesante tris di Viadana costa il primato dopo una serie utile di 12 gare. In estate panchina affidata a Massimo Vacondio che può contare su un organico di qualità, rafforzato a dicembre con Rispoli e Stefano Ametta. Competitivi. Voto 7.

Daino Santa Croce. Dopo l’anno da matricola, è sempre più una solida realtà che si gusta il quarto posto (27 punti). Si conferma punto di forza il bomber Sica che svetta coi suoi 12 centri. Quadrati. Voto 7.

Masone. Il 3-2 in extremis nel derby con la FalkGalileo regala lo scettro condiviso per 3 domeniche. Lotterà fino alla fine per un posto al sole sfruttando anche l’imbattibilità interna. Storia da scrivere. Voto 6/7.

Guastalla. Forse è ancora scottato dall’ultimo campionato perso al fotofinish. Rialza la testa ad ottobre rifilando 7 gol fra Daino e FalkGalileo, poi un calo salvato dal blitz pre-sosta sugli Original. Fragili. Voto 6.

Povigliese. Score identico a quello guastallese (23 punti), al di sotto delle aspettative. Nel mercato rimodella la rosa affidata al rientrante mister Dall’Asta che riparte da un poker di 1-1 e dalla vittoria all’inglese sul San Prospero. Potenziale inespresso. Voto 6-.

Virtus Correggio. Risale la china con un poker di sorrisi in stecca, ma si fa tarpare le ali da due ko dicembrini. Alla fine gira al sicuro (18 punti), ma non può dormire sonni tranquilli. Metà del guado. Voto 5.5.

FalkGalileo. La secca cinquina dell’esordio forse illude l’ambiente cittadino. Da lì la matricola imbocca un tunnel di 6 ko cui segue una reazione con la preziosa vittoria sulla Povigliese. I quattro centri consecutivi del baby Canevari (2003) contribuiscono ad un tris di sorrisi. Altalenanti. Voto 5.5.

Rubierese. Ambiziosa matricola che dovrà tappare le falle nella difesa più perforata (31 reti). Parte col piede giusto, ma diverse battute a vuoto la costringono a guardarsi le spalle (16 punti). In attacco sempre ottime le prestazioni del bomber Vanacore (8 reti) condite da diversi assist. Spregiudicati. Voto 5-.

Original Celtic Bhoys. Pausa natalizia molto magra (14 punti) che confina i biancoverdi in piena zona play-out. Davanti potrà contare sul puntero Issah, obiettivo di mercato finalmente raggiunto, che dovrà coesistere con Dosso e Razak (7 centri). Black power. Voto 5.

Reggiolo. Volta pagina con una rosa rinnovata e l’ingaggio di mister Cavalli Soffre forse più del previsto e il bilancio recita terzultimo posto (13 punti) ravvivato dall’hurrà (2-1) nel derbyssimo col Guastalla. Instabili. Voto 5.

San Prospero Correggio. Abituato a lottare per le primissime posizioni, deve cambiare prospettiva a causa di infortuni, errori e trend negativi. Paga per tutti il giovane trainer Sandro Morellini sostituito col più esperto Flavio Ferretti che indovina l’hurrà sul Reggiolo, ma non riesce a scongiurare uno scomodo penultimo posto (12 punti). Spiazzati. Voto 4.5.

Girone D

Casalgrande. Inizio sprint con 6 hurrà di fila e +5 sulla seconda, ma il ko esterno con la Madonnina incrina la gestione di mister Pavesi, silurato a metà novembre. Si affida al trainer Siligardi, un lusso a queste latitudini, che esordisce strappando il pari nel big-match con l’attuale regina Montombraro. Prima linea ricca di soluzioni grazie a Fontanesi, Shpijati, Luca Barbieri, il baby Zanti e il fantasista Bottazzi. Letali. Voto 7+.

Carpineti. Maglia nera certificata dalla peggior difesa (36 dolori). La matricola si separa da mister Tagliafierro, ma il successore Bertacchi non riesce a far sterzare i suoi. Attua una maxi-rivoluzione per la rincorsa salvezza dal misero bottino di 8 punti. Attardati. Voto 4.