Il debutto di ’Trägerin’ In scena le donne della Grande guerra

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il teatro di Bagnolo ospita il debutto teatrale dello spettacolo ’Trägerin’, patrocinato dal Comune, coprodotto da Chili5disale e circolo ’Giovanni Paolo II’, con Annalisa Bonaccini e Elena Montorsi, per la regia di Fabiana Bruschi, in scena stasera alle 21, con ingresso gratuito. Trägerin, in tedesco ’portatrici’, erano donne che salivano i pendii delle montagne, a Timau, ultimo paese friulano al confine con l’Austria, durante la terribile Grande guerra. Nel 1915 queste donne portavano sulle spalle gerle cariche di viveri, abiti lavati, lettere, destinati a uomini impegnati nei combattimenti al fronte. Senza chiasso, clamore, in punta di piedi (grazie ai silenziosi scarpetz che calzavano) quelle donne hanno salito le montagne per ore, con sulle spalle gerle destinate agli uomini di quelle mogli, fidanzate, madri e figlie… Non senza sapere che avrebbero solcato sentieri insicuri e che avrebbero potuto rischiare la vita, a ogni passo. Una storia coraggiosa ma silenziosa, sconosciuta ai più, che un bel romanzo ha voluto raccontare. E di cui lo spettacolo in scena a Bagnolo vuole onorare, nel suo piccolo, la memoria.