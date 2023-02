Il decano dei poliziotti reggiani Addio a Vincenzo Chiriano Aveva appena compiuto 102 anni

Addio al decano dei poliziotti reggiani. Vincenzo Chiriano è morto lunedì alla veneranda età di 102 anni, traguardo che aveva centrato il 13 febbraio scorso. Calabrese d’origine, era nato a Vibo Valentia nel 1921, ma è un reggiano d’adozione; nella nostra città si era trasferito all’età di 27 anni quando prese servizio nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza come appuntato. Ha servito la patria per oltre quarant’anni svolgendo servizio a Reggio da cui non si è più allontanato e nella quale ha costruito la sua vita, creando una famiglia con l’amata moglie Rosina (che lo aveva lasciato vedovo nove anni fa e che ora potrà nuovamente raggiungere). Ha vissuto da solo fino all’ultimo, provvedendo autonomamente a tutte le mansioni domestiche, con una brillante e invidiabile lucidità.

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dopo aver prestato servizio nell’Esercito, aveva deciso di continuare a servire lo Stato presentando domanda per entrare in polizia (al tempo il Ministro dell’Interno era Mario Scelba e il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi).

In occasione del suo centunesimo compleanno, il questore Giuseppe Ferrari lo aveva festeggiato e omaggiato (nella foto), consegnandogli la tessera di socio dell’Anps e l’attestato di Benemerenza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, alla presenza del presidente provinciale Anps Giovanni Ciampi e del presidente nazionale Michele Paternoster. Oggi l’ultimo saluto a Vincenzo. Dalle 12,30 sarà esposto alla casa funeraria della Croce Verde e alle 14 ci sarà l’ultima benedizione. Infine, alle 16 sarà portato al cimitero di Coviolo dove avverrà una breve funzione.