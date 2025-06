"Il decentramento è un vantaggio"

Il cantautore catanese Rosario Rannisi non ha dubbi: "La Mediopadana è fantastica! È comodissima, soprattutto perché è vicina all’autostrada. Io viaggio spesso in treno per lavoro e di stazioni ne ho viste davvero tantissime; forse potrebbe avere qualche servizio in più, specie dal punto di vista della ristorazione, ma per il resto nulla da dire. Anche i miei amici di Cremona la trovano molto agevole, è uno snodo più comodo ad esempio di quella di Bologna, secondo me. Il fatto che sia lontana dal centro a molti potrebbe creare problemi ma per me è un vantaggio, perché è facile da raggiungere e si evita il traffico della città. Per non parlare poi delle sue forme e della sua struttura. C’è poco da dire, lascia sempre senza parole".