Il defibrillatore non è bastato. Muore pensionata di 88 anni

Soccorsi mobilitati ieri verso le 10 in pieno centro a Campagnola, per una pensionata di 88 anni, colpita da malore improvviso mentre era sotto i portici di piazza Roma. La donna, Fausta Tondelli, è stramazzata a terra, subito soccorsa da alcuni passanti e dai gestori del vicino bar.

Sono arrivati in fretta l’ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, l’autoinfermieristica di Correggio, l’automedica da Reggio. L’arresto cardiaco è stato affrontato con l’utilizzo del defibrillatore comunale, che si trova accanto alla farmacia, permettendo di riprendere almeno in parte le funzioni vitali. Poi la corsa in ambulanza, a sirene spiegate, verso il pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, dove poco dopo è stato dichiarato il decesso.

Fausta Tondelli era conosciuta per il suo impegno politico e nel volontariato locale. Lascia il figlio Roberto Panini (in passato consigliere comunale di maggioranza), nipoti e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Bonini, sono fissati per venerdì 21 marzo alle 10 nella cappella del cimitero di Campagnola. La camera ardente è all’ospedale di Guastalla.