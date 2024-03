Il Del Duca, campo complicato. Un solo, bruciante successo

Il "Del Duca" si è sempre

rivelato campo complicato per la Reggiana che, in 7 precedenti esterni, ha collezionato una sola vittoria, oltre a 2 pareggi e a 4 sconfitte.

Nel 1972/73 e l’anno seguente l’Ascoli si impone di misura (1-0), mentre con un salto temporale di quasi 20 anni si arriva alla Serie B 1990/91 e, ancora una volta, le Marche sono amare per la Reggiana, sconfitta 2-0 dalla doppietta di Spinelli, mentre al Mirabello, all’ultima giornata, va in scena un pirotecnico 3-3, con la Reggiana avanti 3-2 a 7’ dal termine (doppietta di Melchiori e provvisorio 2-0 di Brandani) prima del rigore di Casagrande che manda in A gli ospiti. Nel 1992/93 a salire nella massima serie è la Reggiana, che impatta 0-0 in entrambi i match, mentre per la prima vittoria esterna serve passare ai playoff 2014/15, dopo che in regular season l’Ascoli ha vinto 2-0 a Reggio e Mignanelli ha firmato il provvisorio vantaggio nell’1-1 del Del Duca: è il 17 maggio 2015 e Bruccini porta subito avanti gli uomini di Colombo che, tuttavia, con l’uomo in più per tutto il match si fanno raggiungere e superare, prima del 2-2 liberatorio di Spanò al 92’, viatico al successo per 4-2 ai supplementari con reti di Ruopolo e Giannone. Nel torneo 2020/21 l’Ascoli vince 2-1 in casa (inutile il gol della bandiera di Mazzocchi), con rivincita emiliana al Città del Tricolore (1-0 con gol su rigore di Ardemagni); in questa stagione, invece, 1-1 casalingo, con vantaggio esterno di Mendes e pari di Pieragnolo.

d.r.