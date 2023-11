Il deputato dem Andrea Rossi:: "Impegno comune per il terzo ponte sul Secchia"

ZONA CERAMiCHE

"L’accordo siglato da Confindustria Ceramica, Regione, Province di Reggio e Modena e dai comuni del distretto ceramico, dopo uno studio commissionato da Confindustria su dove collocare un terzo ponte sul Secchia, torna a mettere al centro dell’attenzione pubblica un tema molto sentito da cittadini e imprese: la mobilità di persone e merci nel nostro distretto industriale". Ad affermarlo è l’onorevole reggiano del Pd Andrea Rossi dopo la presentazione dello studio propedeutico all’individuazione della più efficace collocazione di un nuovo collegamento tra le province di Reggio e Modena. Per Rossi la situazione che da diversi anni "viviamo è figlia del fatto che non vi è stata la possibilità, per ragioni di natura economica oltreché politica, di portare a compimento adeguate soluzioni a causa di ritardi rispetto a infrastrutture strategiche per il comparto ceramico come il prolungamento della Campogalliano-Sassuolo. Il fiume Secchia è una cesura ambientale in un distretto che rappresenta una vera e propria piattaforma logistica. Il ponte della Pedemontana risulta insufficiente e quello storico di Veggia non può certo svolgere una funzione di collegamento primario". Rossi ricorda le proposte sulla necessità di realizzare "un ponte ulteriore contenuto proprio nel progetto esecutivo delle opere accessorie della Campogalliano-Sassuolo nella zona industriale posta a nord di Sassuolo in zona autoporto" e invita tutti i soggetti ad un impegno comune.

m. b.