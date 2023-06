Il deputato dem Rossi sollecita Piantedosi "Più forze di polizia nella stazione di Reggio"

Il deputato reggiano Andrea Rossi (Pd) ha depositato agli atti della Camera un’interrogazione con cui chiede al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, "quali iniziative, con tempestività, intenda assumere il Governo al fine di assicurare per la città di Reggio Emilia un maggiore e più efficace controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine, potenziandone organici e mezzi, a partire dal presidio Polfer all’interno della stazione".

L’interrogativo ovviamente prende spunto dall’assassinio del 18enne tunisino Mohamed Ali Thabet.

Rossi ricorda a Piantedosi che "vi è la necessità, come sostenuto anche dal sindaco della città, di ulteriori interventi che vadano nella direzione di incrementare gli organici delle forze dell’ordine in servizio, anche all’interno della stazione stessa, per rendere più sicura e vivibile l’area".