Il derby col Sassuolo di sabato sera

La trasferta a Cosenza sarà l’anticipo della 29ª giornata, mentre il ‘derby’ con il Sassuolo si giocherà ad un orario insolito. Sono queste le prime considerazioni dopo la notifica della Lega di Serie B sui nuovi appuntamenti, messi ufficialmente a calendario. La Reggiana venerdì 7 marzo è attesa al ‘San Vito-Marulla’, con il fischio d’inizio previsto per le 20,30: si tratterà di una partita importantissima in ottica salvezza anche perché i ragazzi di Viali (foto) sono usciti sconfitti all’andata (0-1). Domenica 16 marzo alle 15, i granata ospiteranno la Sampdoria, superata a sorpresa a ‘Marassi’ alla 2ª giornata (0-1 rete di Vergara). L’attesa sfida col Sassuolo è invece stata fissata per sabato 29 marzo alle 19,30 e sarà il ‘rematch’ dopo il 2-0 dello scorso 29 novembre.

f.p.