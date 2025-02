Il derby dei rossoblù

Sono soltanto due gli anticipi in programma oggi tra i dilettanti (tutti in campo alle ore 15): occhio, però, al tempo, con le precipitazioni (anche nevose) che potrebbero far saltare altre gare oltre quelle di Seconda e Terza categoria.

Dovevano essere, infatti, cinque gli appuntamenti di oggi, ma il comitato di Reggio Emilia ha rinviato tutte le gare in programma oggi e domani di Seconda e Terza, oltre che dei campionati giovanili (rinviate anche le gare che dovevano disputarsi su campo sintetico).

Dovrebbe giocarsi regolarmente, in Eccellenza, il derby tutto rossoblù tra Vianese (43) e Sporting Scandiano (19). La gara, proprio per scongiurare il rischio rinvio (per Eccellenza, Promozione e Prima categoria spetta al comitato regionale la decisione) si giocherà sul sintetico di Castelvetro: la Vianese viene da tre vittorie di fila, mentre lo Sporting non vince da sette gare. Due umori, quindi, molto differenti, come gli obiettivi tra l’altro. Arbitro designato: Stefano Grillo di Modena.

Scendiamo in Prima categoria, nel girone C: ecco Boca Barco (24)-Virtus Correggio (49). La Virtus sta volando: prima a +10 sulla Virtus Libertas. Il Boca non vince da tre gare, ed è chiamato all’impresa. Arbitrerà Abderrahman Ahid di Parma.

In ogni caso da monitorare ora dopo ora la situazione meteo. Come detto, oggi dovevano esserci altre tre gare, annullate per maltempo. Si trattava di Reggio Calcio (6)-Saxum United (20) nel girone D di Seconda, di Carpineti (26)-Roteglia (21) nel girone E, e per quanto riguarda la Terza di Gatta (25)-Ramiseto (12).