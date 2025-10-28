Il derby si gioca anche sulla A1. Autostrade aveva chiuso il tratto. Ma la questura fa riaprire tutto

Tra fantomatici pedaggi di metà ‘800, videomontaggi di tifosi ‘canarini’ sui carretti e telefonate incrociate tra prefettura, questura e Autostrade per l’Italia, una certezza regna sovrana: l’A1 stasera sarà regolarmente aperta per il deflusso dei tifosi post Reggiana-Modena. Embè direte, dov’è la novità? Be, parafrasando una storica conferenza stampa dell’allora premier Giuseppe Conte, il rischio c’era: quello di veder sfilare oltre 3.000 tifosi modenesi lungo la via Emilia a causa di una chiusura autostradale tra Reggio e Modena scoperta quasi per caso e pianificata scientificamente proprio dalle 21 di stasera. Ma andiamo con ordine. La ‘magagna’ è stata portata alla ribalta mediatica ieri mattina dal sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro, attraverso un ormai classico post social: "Mi è arrivata un’ordinanza della società Autostrade che per la sera del derby chiude per manutenzione l’A1 proprio nel tratto Reggio-Modena. Ho scritto chiedendo che rivedano la cosa perché una sera più sbagliata per chiuderla, in quel punto, obbligando tremila e passa tifosi modenesi a prendere la via Emilia, non mi viene in mente. Io scherzavo, ma questi no".

E qui viene la parte ancora più tragicomica della vicenda. Perché il sindaco – quasi con doti da veggente – poche ore prima aveva ironizzato su una celebre tassa per il passaggio sul Secchia che fu abolita nell’anno di grazia 1853 (per gli appassionati di storia: Garibaldi stava pianificando l’Unità d’Italia); inutile dire che lo scherzo consisteva nel ripristinare la tassa in vista del derby, "5 euro a viaggiatore e 10 per i canarini, visto la loro perniciosa diffusione di quest’anno", sentenziava l’esattore Cavallaro via social. E a momenti gli scappava anche il colpaccio visto i 3mila tifosi di rientro che sarebbero dovuti passare… proprio per il ponte sul Secchia. Gli ultras modenesi peraltro avevano accolto la provocazione, affidandosi all’intelligenza artificiale (nota bene: qui Garibaldi non avrebbe potuto nemmeno ipotizzarla) per un post di risposta con due tifosi canarini a pagare l’esosa tassa rigorosamente a bordo di un carretto trainato da un simpatico quadrupede. Ma archiviata la goliardia social, c’è da tornare sulla (quantomeno) infelice chiusura ipotizzata da Autostrade poi definitivamente revocata. E il merito – non ce ne voglia – non è di certo del sindaco Cavallaro. Perché è stata la questura ad incappare quasi casualmente nell’ordinanza, all’interno della consueta riunione avvenuta venerdì scorso per gestire l’ordine pubblico in vista del derby. Il dispositivo di sicurezza si è immediatamente attivato per far ravvedere Autostrade, che ha cancellato i lavori di stasera spostandoli alla notte tra venerdì 31 e sabato 1, dalle 22 alle 6. Con i suoi tempi ovviamente, visto che la comunicazione ufficiale è arrivata solo ieri dopo le 16 in una nota ufficiale: "L’aggiornamento delle lavorazioni è stato condiviso con la questura di Reggio nella giornata di venerdì scorso e formalizzato in data odierna (ieri per chi legge, ndr) dopo aver identificato la nuova data in accordo con le strutture tecniche".

La minuziosa task force organizzata dalle forze dell’ordine sarà così rispettata per una partita che – va ricordato – porterà allo stadio oltre 11.500 spettatori. Possibilmente senza carretti e rigorosamente senza attraversare il Secchia lungo la via Emilia.