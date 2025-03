Il derby va a Scandiano

MONTECCHIO

51

EMIL GAS SCANDIANO

72

CLEVERTECH MONTECCHIO: Romualdi, Sinisi 2, Petrolini 5, Ligabue, Beltrami, Usai 6, Ramenghi 7, Vaccari 3, Germani 7, Doddi 8, Lavacchielli 8, Rovatti 5. All. Castellani.

EMIL GAS SCANDIANO: Fikri 2, Costoli 6, Astolfi 11, Fontanili, Bertolini 12, Levinskis 6, Riccò 14, Vecchi 2, Caiti 19, Sironi, Riitano. All. Spaggiari.

Arbitri: Ercolini e Torresan di Bologna.

Parziali: 19-16, 26-38, 37-56.

Va all’Emil Gas Scandiano (26) il derby reggiano di Serie C. La formazione di coach Spaggiari riscatta lo stop della settimana scorsa con Castelnovo dominando la sfida di Sant’Ilario con la Clevertech (16), arrivata al match in grande fiducia: a fare la differenza la prova difensiva degli ospiti, che impediscono ai padroni di casa di trovare con continuità la via del canestro; Caiti recita da protagonista, affiancato dagli ex Riccò, Astolfi e Bertolini.