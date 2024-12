"Il derby? Vogliamo dare una gioia alla città"

In estate sembrava inizialmente destinato a partire poi, per fortuna, ci si è accorti che Luca Vido, 27 anni, avrebbe fatto parecchio comodo alla Reggiana, alzando il livello di qualità tecnica del reparto attaccanti.

D’altronde i numeri non mentono mai e l’ex stellina dell’Under 21, cresciuto nelle giovanili del Milan, è l’unico elemento della rosa assieme a Pettinari ad avere nel curriculum la tanto invocata ‘doppia cifra’ (10 reti al Perugia nel 2019) un ‘tormentone’ che nei bar sport della città sta fracassando ormai anche gli avventori più distratti.

Dopo essersi messo alle spalle un brutto infortunio al ginocchio, ‘El Diez’ granata sta tornando ad essere protagonista: assist nella vittoria con la Sampdoria, doppietta in quella sul Frosinone e rete nell’ultima giornata alla Cremonese. Il modo migliore per avvicinarsi al derby col Modena.

Vido, partiamo dal ruolo preferito: prima o seconda punta? "Mi piace fare l’attaccante e soprattutto fare gol, in qualsiasi modo. Il ruolo non è così fondamentale, il mister ci fa ruotare, ma ci dà sempre il modo di esprimerci. Se uno si mette d’impegno va bene anche fare il centrocampista, il ruolo spesso è solo un’etichetta: conta molto di più come riesci a calarti in una situazione e se sei connesso".

Il secondo gol contro la Cremonese ‘inizia’ da Kabashi che lancia Girma che poi di tacco fa l’assist per Vido: tre subentrati.

"Io gliel’avevo detto con Natan (Girma, ndr) che sarebbe bastata una palla per fare la differenza e alla fine lui l’ha fatta. Anzi, è stato tanta roba, ma me lo aspettavo: lui le ha quelle giocate speciali. È la testimonianza che siamo tutti coinvolti".

Un gran gol, il suo, proprio sotto la curva dei tifosi granata: cosa si prova in un momento del genere?

"Inizialmente volevo togliermi la maglia, poi non ci sono riuscito e allora ho pensato solo a godermi l’esultanza sotto i nostri fantastici tifosi. È stato un mix di emozioni, sicuramente la soddisfazione personale, ma soprattutto di squadra perché era troppo importante quella partita, così come lo sarà il derby di sabato. Dovevamo dare una scossa anche a noi stessi e siamo contenti di averlo fatto contro una grande squadra, con tanti nomi".

Qual è stata la chiave?

"Siamo andati lì ‘cazzuti’, da squadra vera, decisi a portare a casa il risultato in ogni modo e siamo stati fantastici: abbiamo difeso in maniera egregia, ma anche attaccato con qualità. Se il primo tempo fosse finito 2-3 a zero non ci sarebbe stato nulla da dire".

Eppure arrivavate all’appuntamento con tante critiche, tra cui quella più ridondante del ‘manca una punta da doppia cifra’…Cosa risponde?

"‘Che quando non si vince mancano tutti, quando si vince invece va bene tutto. Le prime due-tre giornate infatti funzionava tutto, ma fa parte del mestiere e a volte queste critiche servono anche come stimolo per lavorare ancora di più".

Che tipo di squadra è il Modena e che sfida si aspetta?

"Sono una squadra diretta, diversa rispetto a Sassuolo e Cremonese come caratteristiche, ma noi la stiamo preparando nei dettagli come facciamo ogni settimana. Vogliamo fare la nostra partita e regalare una bella soddisfazione a tutta la città". Lei è stato un faro delle nazionali giovanili, che ricordi ha di quel periodo?

"È una magia, un motivo di orgoglio infinito. Quando sei giovane magari dai un po’ tutto per scontato poi cresci e capisci meglio. Comunque è ancora un sogno, so che è difficilissimo, non costa nulla e sono abbastanza giovane per poterlo fare".