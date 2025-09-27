Il desiderio di immortalità. Il Valli ospita ’Croniques’

Stasera alle 20,30 e domani alle 16 al teatro Valli, a Reggio, torna il teatro-danza nell’ambito del Festival Aperto. In scena la compagnia Peeping Tom con "Chroniques", in prima italiana, con ideazione e regia di Gabriela Carrizo. La compagnia belga torna a Reggio con la sua ultima creazione, che mette in scena esseri umani e non umani, soggetti, attraversati e confrontati con leggi e fenomeni fisici diversi, meteorologici, astronomici e biologici. Una metamorfosi corporea in una dimensione abissale e poetica.

Cinque figure sono intrappolate in un labirinto temporale, mutando e scontrandosi nel tentativo di sfidare l’immortalità. La loro esistenza si svolge in un paesaggio sulfureo, che si dipana in una serie di cronache. Nello sforzo di creare qualcosa insieme, questa comunità è messa alla prova da leggi e fenomeni fisici diversi. I loro corpi rivelano altri comportamenti e possibilità di essere, senza sapere se sono al crepuscolo o all’alba della loro esistenza. Assistiamo a una metamorfosi corporea in una dimensione abissale e poetica. "Chroniques" è creato ed eseguito da un gruppo di cinque interpreti con forti personalità ed esperienza: Simon Bus, Seungwoo Park, Balder Hansen, Boston Gallacher e Charlie Skuy. Questi ultimi due hanno già lavorato con Gabriela Carrizo per la prima di "La ruta" al Nederlands Dans Theater nel 2022. Dotati di duttilità fisica e potere di trasformazione, i nuovi interpreti invitano a esplorare le distorsioni temporali, la dimensione umana, emotiva e metafisica che attraverserà i loro corpi e le loro e le loro cronache.

Antonio Lecci