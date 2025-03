Il dialettale... benefico

Stasera alle 21 al teatro di Guastalla prosegue la rassegna dialettale benefica con la compagnia ’Nuovi giovani alla ribalta’ di Pegognaga di Mantova con ’Na Suocera Sota Spirit’, commedia in due atti di Simona Ronchi, tradotta e riadattata da Marco Angeli. Ortensia, inconsolabile per la perdita della madre, è decisa a contattarla dall’aldilà, scatenando una serie di situazioni esilaranti che coinvolgeranno familiari e amici, per uno spettacolo di totale comicità. Il ricavato viene destinato all’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Info: 370.3186390.