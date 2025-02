Il dialetto aiuta a... restaurare

Commedia dialettale stasera alle 21 all’oratorio San Giovanni Bosco di via Chiaviche a Castellarano. "Trei soreli fora ed testa" di Silvano Morini, con la Compagnia Teatro Nuovo. In scena Carlotta Guidetti, Rina Mareggini, Susanna Cilloni, Attilio Baroni, Rameris Costetti, Lorena Iotti. Il ricavato della serata è destinato come contributo per il restauro dell’Antica Pieve chiesa parrocchiale di Castellarano.

Info e prenotazioni: 0536-850127 oppure 335-6850314.

Al termine dello spettacolo al pubblico sono offerti ciambella e un calice di Spergola.