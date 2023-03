Il dialetto protagonista di due incontri

Sabato 1° e il 15 aprile, alle 16.30, si terranno in sala civica ad Albinea due incontri dedicati al nostro dialetto in cui saranno presentate le ricerche di Giuliano Bagnoli. Parteciperanno lo stesso Bagnoli e i lettori ufficiali del centro studi sul dialetto: Franco Ferrari e Monica Incerti Pregreffi. Il 1° aprile appuntamento con ‘Dal Dutòr. Fra dottore e farmacista: modi di dire, locuzioni gergali e proverbi della tradizione popolare reggiana’ (Enciclopedia dei Proverbi Reggiani n. 10). Il volume è uscito a metà febbraio 2023. Lo scopo della ricerca è stato quello di salvare le tradizioni del passato quando la medicina ufficiale era quella alla quale potevano arrivare i ricchi, ma non i poveri. Il 15 aprile sarà invece presentato ‘I giochi dell’infanzia e adolescenza nella tradizione popolare reggiana (Bollettino Storico Reggiano n. 180-anno LIV). Per informazioni sui due incontri consultare il sito internet del Comune di Albinea.

m. b.