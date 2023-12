Il diario matematico piace al campione Nba: "Askew ci ha scritto per complimentarsi"

Lo hanno messo online a settembre, il loro ’Diario Matematico’ e in soli tre mesi il sito è diventato punto di riferimento per circa 300 studenti di tutta Italia. Parliamo di Gaia Casolari, suo fratello Luigi, Alex Fazioli, Daniele Gelosini e Simone Guidetti. Cinque studenti reggiani (i primi tre allo scientifico "Gobetti di Scandiano", Guidetti al "Tecnico Informatico" dello stesso istituto, l’unica studentessa al "Matilde di Canossa") tutti ancora under 18 a parte Gaia, che a maggio di quest’anno hanno avuto l’idea di creare "Diariko" un avveniristico sito web dedicato alla matematica. L’interesse per la loro creazione ha avuto un eco internazionale anche grazie a Vincent Askew, ex giocatore di basket con trascorsi in Nba e in Europa (e una breve parentesi pure in Pallacanestro Reggiana nel 1992) che ha mandato ai liceali reggiani un bel video di apprezzamento. A spiegare la nascita e gli scopi di "Diariko" è uno dei suoi creatori, Luigi Casolari.

Quando nasce Diariko?

"A maggio, sul pullman, in gita scolastica. Tutti e cinque l’abbiamo messo a punto in vari incontri e a settembre l’abbiamo caricato sul web".

Perché il nome Diariko?

"Volevamo creare un diario matematico cartaceo, da qui il nome, a cadenza mensile. Ma non è stato possibile per gli alti costi, sicchè siamo andati in onda solo online. Non abbiamo rinunciato all’idea della versione anche cartacea, ma per realizzarla abbiamo bisogno di sponsor".

Di cosa si occupa principalmente il vostro sito?

"Siamo tutti appassionati di matematica, abbiamo partecipato a diverse gare e vogliamo che tantissimi ragazzi si appassionino a questa materia. Per cui abbiamo ideato un campionato nazionale che dia continuità al concetto ludico, proponendo un problema da risolvere ogni mese. Nella sezione news pubblichiamo, mensilmente, approfondimenti e dispense per prepararsi al campionato".

Come è organizzato?

"E’ diviso in quattro categorie a seconda dell’età degli studenti. Il più veloce a risolverlo guadagna più punti. I vincitori delle prime due categorie a fine stagione riceveranno una calcolatrice scientifica, i più grandi una calcolatrice grafica. I premi li fornisce Casio Italia, con cui abbiamo avviato una partnership".

Come vi siete divisi il lavoro?

"Io e Alex scriviamo i problemi e ci occupiamo dell’organizzazione del campionato, Gaia gestisce la parte grafica, Simone è il programmatore del sito e Daniele segue le pagine social".

Avete avuto riscontri fuori dalle mura reggiane?

"Collaboriamo con diverse pagine youtube dedicate alla matematica e molti professor ci hanno scritto".

Come è arrivato Diariko da Vincent Askew?

"Tutti e cinque amiamo lo sport, abbiamo diffuso l’esistenza del sito ad amici cestisti e quindi è stata una piacevole sorpresa ricevere la mail di Askew, che, tra l’altro ci ha detto di essere stato un grande appassionato di matematica ai tempi del college".