Il "dietro le quinte" di uno spettacolo di Aterballetto viene proposto in "Prove in corso", stasera alle 20,30 alla sede della Fonderia, in via della Costituzione 39 a Reggio.

Nella terza puntata delle Prove il pubblico può scoprire la magia delle MicroDanze, progetto di performance "danzate" create da dodici coreografi di fama internazionale, sollecitando un’esperienza emotiva del tutto originale.

La serata viene condotta da Nicolas Ballario, il quale racconta com’è stato lavorare a questa serie, con la presenza dei danzatori di Aterballetto.

A seguire è prevista la proiezione della terza puntata di "Prove in corso", concludendo con un talk in compagnia di Ballario e Aterballetto.