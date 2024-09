Il digitale che accorcia le distanze. Unimore capofila di 35 atenei per nuove tecnologie didattiche

"Possiamo essere digitali senza essere distanti" è il motto di un progetto ambizioso, che punta a digitalizzare e innovare la formazione in Italia, senza però mai perdere i tratti tipici dell’educazione: la presenzialità e l’interattività. Si chiama Edunext- Next Education Italia e coinvolge 35 Atenei e 5 istituti Alta formazione, guidati dalla capofila Università di Modena e Reggio Emilia. Con un investimento di 22,4 milioni di euro finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito delle azioni del Pnrr, ieri durante l’assemblea nazionale, che ha visto la partecipazione dei principali attori istituzionali e accademici coinvolti, svoltasi nell’aula magna del polo universitario Reggiane Parco Innovazione è stato ufficialmente lanciato Edunext.

"Con questo importante finanziamento, dal punto di vista quantitativo, possiamo cominciare a posizionare alcuni puntifermi: lo sviluppo di nuove professionalità, l’utilizzo di tecnologie didattiche innovative e anche un’azione di formazione dei docenti e del personale tecnico" ha commenta il professore Tommaso Minerva di Unimore, coordinatore scientifico del progetto. È un disegno che parte da lontano, da una grande comunità di individui, appartenenti agli atenei coinvolti: "Duecento persone che lavorano su quequesti temi da oltre 20 anni, sperimentando, discutendo e confrontandosi". Edunext ha dato vita al più grande network in Europa per la formazione digitale, coinvolge oltre 700mila studenti e più di 25mila docenti e ricercatori. "L’obiettivo strategico di fondo, –ha continuato Minerva– ,quello che vent’anni fa abbiamo cominciato a immaginare per il futuro del Paese, è di utilizzare queste metodologie per innovare e traguardare le nuove professioni". Flessibilità e inclusione le parole chiave: "Renderemo più flessibile l’accesso alla formazione e faremo in modo che più persone, in tutte le fasce della vita, possano accedere alla formazione di natura universitaria, qualificata, rigorosa, di estrema qualità, all’interno di un sistema innovativo capace di valorizzare le relazioni". ha aggiunto Minverva. Tra le principali iniziative, la formazione digitale attraverso lo sviluppo di 32 nuovi corsi di laurea, 32 master

e una biblioteca digitale condivisa. "Svilupperemo, nell’ottica della mutualità, l’Educational Content Library, una grossa libreria dei contenuti di tutti gli atenei, a cui tutti possono accedere. Ma tutto questo non si può fare se non cominciamo a introdurre nuove professioni".

Instructional designer, educational conten producer, application manager e tutor, le figure che nasceranno. Il progetto verrà progressivamente completato e reso autosufficiente grazie al contributo dei partner coinvolti, con lo scopo finale di rendere Edunext una realtà consolidata e sostenibile entro il 2028.

Ylenia Rocco