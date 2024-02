Il diktat del vescovo: "No a incarichi diocesani per i candidati politici". Confcoop: "Ci ripensi"

di Daniele Petrone

"Rispettiamo profondamente il vescovo, ma lo invitiamo a ripensarci sulla sua disposizione". L’appello rivolto a Giacomo Morandi arriva da Confcooperative Terre d’Emilia, la prima istituzione che si espone pubblicamente alla direttiva del porporato. L’invito è firmato dal presidente reggiano Matteo Caramaschi, dai componenti dell’ufficio di presidenza dell’organizzazione, Gino Belli e Patrizia Fantuzzi, nonché della coordinatrice della delegazione territoriale locale, Anna Colombini. I quali si dicono "preoccupati a fronte di una disposizione che rischia creare tensioni comunitarie e personali, ma anche di far percepire il mondo cattolico come distante o estraneo alle vicende politiche (e perciò economiche e sociali) del territorio".

Una replica significativa quella di Confcooperative Terre d’Emilia nata dallo slancio a partire dall’Enciclica “Rerum Novarum”, quando Papa Leone XIII sollecitò proprio i cattolici all’impegno sociale. "Da qui nacquero cooperative di consumo, di lavoro, e prima ancora, quelle Casse Rurali e Artigiane (oggi Banche di Credito Cooperativo) che segnarono il nostro territorio (le prime a Gualtieri e Guastalla, nel 1895 e 1896) e videro un impegno diretto dei parroci, e non solo di laici. Questa cooperazione di matrice sociale cristiana – proseguono i vertici reggiani di Confcooperative – ha dato e dà molto ai nostri territori, mantenendo una profonda autonomia dalla politica e comunque restando punto di riferimento anche per tante donne e uomini che pure si sono impegnati in movimenti e partiti tra di loro assai diversi". E ancora: "Comprendiamo la preoccupazione circa le possibili divisioni che l’impegno attivo in compagini politiche può generare tra le persone, ma siamo anche convinti che proprio i cattolici dovrebbero avere i migliori anticorpi rispetto a questa possibilità, essendo uniti da una fede che trascende altre forme di appartenenza e di militanza. È con queste convinzioni che invitiamo rispettosamente monsignor Morandi a ripensare alla sua disposizione, evitando da una parte le angosce e gli imbarazzi che potranno connotare le scelte dei cattolici impegnati nelle parrocchie e, dall’altra, non frapponendo impedimenti ad un impegno politico di persone disponibili a spendersi in questo importante ambito".

Alzi la mano chi non ha pensato subito – tra i possibili coinvolti del provvedimento vescovile – al cattolicissimo Graziano Delrio, il senatore dem che è un ministro dell’eucaristia, ruolo non esercitato però da anni. A margine della sua ispezione in carcere con la collega parlamentare Debora Serracchiani, ha risposto in maniera ‘democristiana’ sul tema: "Non ho consigli da dare al vescovo, l’importante è che tutti capiscano che la partecipazione pubblica è positiva e stando a quanto ho visto nella lettera di Morandi, questo non è messo in discussione. Non ha detto che quello del politico è un mestiere brutto e cattivo. Comprendo la sua prudenza e va rispettata".

Mentre l’avvocato candidato sindaco (civico, almeno per il momento in attesa che il centrodestra sciolga le riserve) Giovanni Tarquini appoggia invece la decisione: "Condivido tutte le indicazioni fornite con le risposte alle Faq pubblicate sul sito della diocesi. Mi sembra molto chiaro che la prospettiva di un impegno politico da parte dei cattolici sia connaturato ai principi su cui si fonda la loro vita. E il contesto sociale è quello in cui si possono esprimere maggiormente i valori della cristianità che è essenzialmente attenzione verso il prossimo e rispetto per la vita in tutte le sue dinamiche, comprese quelle della gestione e organizzazione di una città. Non credo che debba essere letto come un diktat generalizzato rivolto al mondo cattolico ma uno specifico e più che condivisibile monito affinché, e uso le sue parole, solo coloro che assumono ministeri nella Chiesa non abbiano a ricoprire ruoli di coinvolgimento diretto negli schieramenti politici. Mi sembra molto chiaro. E altrettanto chiaro è l’intento di non di inquinare con logiche di parte principi e insegnamenti che devono abbracciare tutti".