Il diktat dell’esperto: "Centralizzare i servizi"

Due - o forse tre - nuove funzioni per l’Unione dei Comuni? La giunta della Val d’Enza ha deciso di non decidere se conferire lo Sportello unico telematico per le attività produttive; l’Ufficio centralizzato tributi ed i Servizi educativi. E ha rinviato a dopo le elezioni amministrative di giugno, "alla nuova compagine politica il compito di dar nuovo impulso al percorso di consolidamento e ampliamento dell’Unione, sulla base di un lavoro di analisi tecnica e politica già molto avanzato e dettagliato".

Gli otto sindaci lo hanno deliberato dopo aver analizzato la situazione a tre anni dall’ingaggio del Temporary Manager (l’esperto in politiche locali e forme associative dei Comuni Beppe Rovatti, di Poleis) che ha contribuito a rimettere in carreggiata l’ente dopo lo tsunami legato alle indagini e i relativi processi sulla Polizia locale e i Servizi sociali per i minori; è stato necessario anche rinnovare buona parte della pianta organica dei responsabili dei servizio.

Il manager era stato ingaggiato grazie ad un finanziamento della Regione vincolato ad un rafforzamento dell’Unione, nata il 22 agosto 2008 proprio grazie all’accorpamento di servizi e funzioni prima di competenza dei singoli Comuni.

L’esperto ha operato per 3 anni, grazie ad un finanziamento regionale complessivo di 116mila euro per "riorganizzazione strutturale e nel rafforzamento amministrativo, con l’obiettivo di incrementare e migliorare le funzioni gestite".

Il lavoro svolto da Rovatti è eccellente, come si evince dal Report di fine mandato; inoltre per ognuna delle tre funzioni è stata compiuta un’attenta analisi dei costi e dell’organizzazione nei singoli Comuni, ipotizzando strade diverse di conferimento all’Unione ed evidenziando per ognuna vantaggi e problematiche. Infine, sono già state predisposte e scritte le relative delibere per ogni settore: mancano solo le firme.

L’istruzione darebbe maggiori vantaggi ad essere centralizzata. Rovatti spiega: in Val d’Enza "poco meno di un quinto di tutte le risorse comunali sono dedicate all’ambito istruzione e servizi all’infanzia": il peso economico all’interno dei bilanci comunali (19%) è di oltre 13 milioni di euro di spesa annua, a fronte di un totale dei bilanci di circa 72 milioni nel 2021.

Gli "utenti diretti" (che pagano rette, trasporto o/e mensa) da 0 a 14 anni sono circa 6mila.

"Il calo demografico della popolazione target richiede strategie nella programmazione che certamente potrebbero trovare nella dimensione sovracomunale maggiore elasticità organizzativa e progettuale".

I possibili contenitori per la gestione associata sono l’Unione stessa; l’Asp "Sartori"; l’Azienda Speciale Val d’Enza, creata appositamente nel 2016 ma mai formalmente costituita.

Quest’ultima avrebbe vari vantaggi: "elasticità nelle assunzioni; prevedibilità spese per assenze del personale (gestione Inps malattie e maternità); economicità; snellezza amministrativa e contabile" ma anche due criticità: la "possibile opposizione sindacale" e la necessità di creare la nuova struttura. I sindaci spiegano che "nel 2023 ci si è concentrati sugli studi di fattibilità".

Ma il processo di centralizzazione richiedere "nella fase di avvio una continuità che non sarebbe possibile garantire, stante l’approssimarsi della tornata elettorale".