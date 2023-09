Il Dinamico Festival anima coi suoi colori i giardini pubblici

Questi gli appuntamenti che Restate propone oggi. Al Parco del Popolo (giardini pubblici) e in altri luoghi della città continuano gli appuntamenti di Dinamico Festival. Spettacoli sotto tenda, all’aperto e in arena, concerti, laboratori, animazioni e giochi ispirati al mondo antico e alle tradizioni, tutto all’insegna del circo contemporaneo. Informazioni e programma completo sono sul sito web www.dinamicofestival.it Al Centro sociale Stranieri, alle 21, va in scena il consueto appuntamento con "Il salotto del jazz del martedì". Il cartellone di Restate è consultabile su eventi.comune.re.it