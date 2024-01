Il Dino Buzzati di Gioele Dix. Un magazzino della memoria

Riprende la stagione di prosa del teatro di Guastalla, dove stasera alle 21 va in scena "La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo", il nuovo spettacolo di Gioele Dix ispirato ai racconti di Dino Buzzati.

Uno spettacolo tra ironia e risate, ombre e attese, luci e misteri. Sul palco anche la giovane attrice Valentina Cardinali.

Drammaturgia e regia sono dello stesso Gioele Dix (nella foto), la produzione è del Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Giovit. Ambientato in una specie di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della memoria, lo spettacolo attinge dai racconti del grande scrittore bellunese (Sessanta racconti, Il Colombre, In quel preciso momento) e compone un mosaico di personaggi e di vicende umane nel quale gli spettatori possono ritrovare tracce di sé.

"La corsa dietro il vento" è un inedito viaggio teatrale grazie al quale Gioele Dix, ispirandosi a personaggi e atmosfere buzzatiane, parla di sé, dei suoi gusti, delle sue inquietudini, delle sue comiche insofferenze, con l’ironia e il gusto del paradosso cui ha abituato il suo pubblico.