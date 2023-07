Il diploma dopo l’inferno "Scappato dall’Ucraina per non dover uccidere Qui mi rifarò una vita"

di Mariagiuseppina Bo

A 17 anni, figlio unico, in un batter di ciglia ha dovuto cambiare vita, patria, lasciare la famiglia e iniziare a studiare in una scuola nuova in Italia. È Artem Asaulenko, profugo ucraino, che fino al 5 marzo del 2022 abitava con la mamma e la nonna nella città di Zhmerynka, che si trova nella parte sud-orientale della regione di Vinnytsia, a circa 300 chilometri dalla capitale Kiev. Il padre era già emigrato in Lituania.

Artem, a 18 anni, si è diplomato in indirizzo economico sociale (Les), con un’ottima valutazione al liceo Matilde di Canossa e studierà a Unimore ingegneria elettronica. Ha conseguito il punteggio di 14 nel primo scritto di italiano (corrisponde a un bel 7), 20 nella II prova di diritto (10, il massimo) e alla fine è uscito con un 80 più che meritato, tenendo conto anche del ricalcolo dei punti di credito, non semplice e della sua difficoltà ad imparare l’italiano e discipline nuove; Artem, arrivato nell’ultima settimana di aprile in quarta superiore al Canossa, ora è riuscito a diplomarsi con successo.

Il ragazzo racconta: "Non c’è la guerra nella mia città, ma sono fuggito per scampare alla legge marziale, non volevo combattere… Uccidere… Sono arrivato qui dai miei zii, entrambi ucraini, che sono in Italia da 25 anni. Vivo con loro a Roncocesi. Appena arrivato ho continuato a frequentare la mia scuola ucraina online, contemporaneamente studiavo italiano da solo e andavo a scuola al Canossa".

Una tenacia d’acciaio. Il dirigente della scuola, Daniele Cottafavi, ne parla come un ragazzo bravissimo, volonteroso, sempre pronto a partecipare a tutte le iniziative della scuola, ben voluto da tutti, che si è inserito bene, da subito.

Artem continua: "Ho continuato a studiare, non ho sostenuto l’esame di maturità ucraina, lo scorso anno, ho capito che non mi serve una certificazione del mio Paese, perché non vi posso andare per studiare all’università – aggiunge triste –. Non posso tornare nella mia patria, ho deciso di studiare qui".

Poi, cambia discorso: "È stata la zia che si è interessata per la scuola, lei mi ha indirizzato al Canossa, in Ucraina frequentavo un liceo umanistico, studiavo lingua e letteratura ucraina, matematica, fisica, inglese, biologia, chimica, geografia, scienze motorie".

Al Canossa il dirigente con decisione, lo ha indirizzato all’indirizzo economico sociale ed è stata la scelta giusta. Artem è in contatto giornaliero con la mamma e la nonna, gli zii lo hanno, di fatto, adottato, ricorda i primi mesi a Reggio, la difficoltà per imparare la lingua, la mancanza della sua casa, la depressione poi è stato ‘magicamente’ tutto facile e a scuola, quest’anno, ha seguito anche i corsi di francese, italiano e fotografia.

"Adesso – dice – vorrei studiare, da solo: italiano, inglese per migliorare, di solito, studio con YouTube, con libri della biblioteca".

Artem ha in mente, in estate, di lavorare in un supermercato, un ristornate, un bar oppure online. All’inizio dell’università, vedrà, se riesce a conciliare lavoro e studio. Non spera più che la guerra finisca presto. Gli hobby? Ascoltare musica rock, metallica, elettronica e classica, nuotare come in Ucraina, fa palestra e saluta così: "Sì, mi manca molto la mia terra, spesso l’anno scorso ho pensato di tornare a casa, sono stato molto male: ora però debbo crearmi una nuova vita".