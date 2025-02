Il Direttore assistenziale ha 56 anni. Si è formato tra Roma e Parma

Antonio Boccia Zoboli è reggiano, ha 56 anni e una laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, master di II livello in ‘Politiche sanitarie’ e perfezionamento in ‘Gestione strategica del personale in sanità’ nell’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica di Roma. Sta frequentando il corso di ‘Formazione manageriale per le Direzioni Generali e Strategiche delle organizzazioni sanitarie’ all’Università di Parma. Docente di Infermieristica presso Unimore. Dal 2014 al 2017 Dirigente delle Professioni Sanitarie nei Dipartimenti di Emergenza-Urgenza e Cardio-Toraco-Vascolare e Area Critica dell’Azienda Ospedaliera-IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova. Da febbraio 2024 Direttore Assistenziale Ausl IRCCS di Reggio Emilia.