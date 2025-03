Il diritto non scontato di avere un’istruzione

La scorsa settimana la nostra insegnante di Italiano ha fatto vedere in classe il film "Vado a scuola" di Pascal Plisson, che ho vissuto come un’esperienza speciale. Il film racconta le storie di quattro bambini che vivono in diverse parti del mondo: ogni giorno affrontano viaggi incredibili per andare a scuola, camminando per chilometri. La professoressa ci ha fatto vedere questo film per farci capire quanto siamo fortunati ad avere una scuola vicina, quanto per noi andare a scuola sia la normalità, dando tutto per scontato. L’istruzione deve essere un diritto di ogni bambino e bambina di questo mondo, perché andare a scuola non è solo imparare a leggere e scrivere, ma è importante per conoscere persone con idee diverse, dalle quali imparare qualcosa. Per molti è l’opportunità per cambiare la loro vita e cercare di migliorare la propria condizione.

Samuele Rondini I E