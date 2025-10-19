Il disagio della modernità oggi in scena all’Ariosto

Al Festival Aperto, questo pomeriggio alle 16 al Teatro Ariosto, la MM Contemporary Dance Company va in scena con una doppia coreografia - Los(v)ers, in prima assoluta, di Roberto Tedesco e Weirdo di Enrico Morelli. Spettacoli legati a due grandi questioni della nostra contemporaneità.

In Los(v)ers Roberto Tedesco affronta il disagio adolescenziale attraverso il silenzio delle stanze chiuse a chiave dei giovani Hikikomori, ispirandosi a Romeo e Giulietta di Shakespeare. Tedesco pensa a Giulietta e Romeo ai nostri giorni come se fossero due ragazzi Hikikomori che, rinchiusi nelle loro stanze, entrano in contatto e si innamorano sul web. "Se fossero le loro stesse paure a dividerli? – si chiede il coreografo – Per avvicinare ancora di più ai giorni nostri la vicenda, penso a quanto oggi la nostra vita privata sia sotto gli occhi di tutti attraverso i social media. Questo mi fa pensare a un terzo personaggio, che documenta con foto e video la vita dei due protagonisti e che nel contempo ha anche il ruolo dell’ombra, di manipolatore sconosciuto delle nostre azioni".

In Weirdo, Enrico Morelli parte dal senso di inadeguatezza di cui ognuno è vittima nella società moderna, quella voce interiore che blocca e impedisce di affrontare la vita con coraggio. L’unico, vero ostacolo di qualunque forma di rapporto, compreso quello con sé stessi. Partendo da queste sensazioni Morelli presenta un nuovo lavoro che vuole portare sulla scena questo stato di alienazione, prendendo ispirazione non solo dal suo vissuto personale ma anche da quello degli interpreti.

Info:www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco