Il disastro dell’alluvione sul grande schermo

Sono state lacrime e grida di disperazione e paura, per aver perduto tutto o visto morire chi stava loro accanto. Qualche volta e fortunatamente anche di gioia, per una salvezza o un pericolo scampato. Sono state notti e giorni convulsi, sommersi d’acqua e invischiati nel fango, quelli del Maggio 2023 in una Emilia-Romagna stroncata, ma non vinta, da due alluvioni a distanza di pochi giorni l’una dall’altra. Sono storie che si dipanano nell’arco di un anno seguendo famiglie, sopravvissuti, soccorritori, mostrando campi trasformati in acquitrini e strade divenute fiumi in pena. Tutto questo, in un susseguirsi di emozioni e dell’emergere della fragilità umana quanto della sua forza, è contenuto nel docufilm "Ho visto il finimondo", che verrà proiettato lunedì 7 Aprile alle 20.45 al circolo Catomes Tôt di Reggio, in via Panciroli, 12.

Il documentario di 60 minuti, realizzato dal vicedirettore de Il Resto del Carlino Valerio Baroncini e da Marco Santangelo, prodotto da Qn - Il Resto del Carlino con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Cineteca di Bologna, con il sostegno della Bcc ravennate, forlivese e imolese, riporta il lavoro dei cronisti del Carlino, che hanno raccolto testimonianze, immagini, racconti tragici e di speranza, seguendo le vicissitudini e il coraggio di soccorsi e soccorritori. Ecco quindi emergere dallo sgomento i resoconti dei volontari che si sono recati a Selva Malvezzi, nel bolognese, per portare aiuto ad una frazione scomparsa nell’acqua; oppure, in mezzo a tanto sconforto, il matrimonio di una coppia di Faenza, sfollata e ospitata con altre famiglie in un hotel per 11 mesi, che ha illuminato con una promessa d’amore il buio profondo di quel terribile periodo, che ha preso le sembianze di una vera apocalisse. Sono stati infatti oltre 20.000 gli sfollati e 17 i morti, con l’esondazione di oltre 20 fiumi, centinaia di frane, decine di comuni coinvolti e migliaia di persone che hanno perso casa, ricordi, spesso la speranza. Con sensibilità e perseveranza, i giornalisti hanno portato alla luce un’infinità di sfaccettature di una tragedia che nel tempo ha assunto altre sembianze, trasformando chi ne è stato vittima e chi ha portato aiuto e mostrando un volto differente con lo scorrere dei mesi. Dall’urgenza della salvezza, all’urgenza della ricostruzione di vite intere e di città ma, soprattutto, alla medesima urgenza di rimediare agli errori e alle omissioni di chi forse ha sottovalutato la violenza di eventi ormai ricorrenti, non più imprevedibili.

Tra i documenti esclusivi raccolti da cronisti e riportati in questo film, le registrazioni delle chiamate ai numeri di emergenza, tra voci disperate e lacrime che si mescolavano alla pioggia. Come quella dell’anziana che ha visto morire sotto i propri occhi il marito, bloccato a letto e che nessuno è riuscito a salvare, mentre un video che ha fatto il giro del mondo, è quello della mamma cesenate che, invece, è riuscita a trarre in salvo il proprio figlio.

Tra i fotogrammi si susseguono voci di dolore, di paura, di fiducia e poi di rabbia, per un evento accaduto due volte nell’arco di pochi giorni. Eppure, ancora e di nuovo, questa regione più volte colpita, conferma che, anche nelle calamità, riesce a trovare lo spirito di collaborazione e la forza di andare avanti, pur nella tristezza, nella perdita e nel lutto, nel commovente stringersi di mani tra vittime e soccorritori. Un film lontano dal consueto "per non dimenticare", ma al contrario per ricordare e non vedere di nuovo i medesimi orrori. Perché, comunque, chi ha visto il finimondo, di certo non lo dimenticherà.