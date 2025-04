Il discorso di Paolo Nori dedicato alla libertà

La stagione del teatro Asioli di Correggio prosegue stasera alle 20,30 con Paolo Nori protagonista de "La libertà. Primo episodio", uno spettacolo prodotto da Teatro Due e scritto dallo stesso Nori, accompagnato dalle musiche composte da Alessandro Nidi ed eseguite dal vivo da Alessandro Zezza con Andrea Coruzzi e Filippo Nidi. Fare un discorso sulla libertà non è possibile, soprattutto partendo da un principio e passando poi da uno svolgimento. Non c’è alcun modo di giungere a una conclusione, che sia quindi in qualche modo finito o definitivo. E’ lo stesso Paolo Nori a sostenerlo. Ecco perché lo spettacolo si intitola "La libertà. Primo episodio", che vuole rappresentare un primo tentativo, la prima tappa di un percorso possibile.