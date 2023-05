Il divertimento è in... spiaggia

Saranno tre serate all’insegna della buona musica dal vivo e del divertimento ‘in spiaggia’ quelle che a partire dalle 19,30 di domani andranno in scena al ‘Non solo Cafè’ di San Polo D’Enza, storico bar situato in via Gramsci 18B che propone spesso iniziative molto apprezzate e che coinvolgono i gusti - musicali e non - di più generazioni.

La tre giorni, ribattezzata ‘Summer Beach Festival’ inizierà domani con i ‘T-Birds’ che propongono un vasto repertorio anni ‘60-‘70. Poi venerdì ci sarà invece l’inconfondibile sound anni ‘90 dell’inossidabile dj Coky e sabato il gran finale con ‘The Serpenti’, cover band dei mitici ‘Rolling Stones’.

Ovviamente non mancheranno buon cibo, vino e e birra, in un contesto di grande allegria e divertimento.

Per informazioni contattare: 0522524459.

