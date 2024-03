Il divertimento viene prima dell’ambizione di vincere. È importante saper gestire e imparare dalle sconfitte

Per noi giovani lo sport è importante, ma per diventare dei validi atleti non basta praticarne uno con costanza, è necessario bilanciare la propria alimentazione ed imparare a gestire le emozioni e i fallimenti. Nella nostra classe ci sono tantissimi sportivi: noi ragazzi teniamo molto alla nostra performance e alla nostra salute, quindi vi illustreremo le regole che seguiamo per cercare di raggiungere dei buoni risultati. Per prima cosa, bisogna ricordarsi di bere la giusta quantità di acqua, anche quando non ne sentiamo l’esigenza, poi mangiare carboidrati e proteine, senza dimenticarsi di assumere il giusto quantitativo di vitamine, inserendo quotidianamente nella nostra dieta il consumo di frutta e verdura. Prima di un incontro sportivo, bisogna stare attenti a non mangiare troppo, per non appesantirsi, ma nemmeno troppo poco, perché dobbiamo avere energia per tutta la partita. Se abbiamo dei dubbi in merito al cibo da consumare, possiamo rivolgerci ad un nutrizionista: dobbiamo ricordare infatti che siamo tutti diversi ed ognuno deve capire, talvolta con l’aiuto di uno specialista, cosa è più congeniale per il proprio fisico. Per essere dei bravi atleti, una dieta sana ed equilibrata è indispensabile, però non deve diventare un’ossessione: possiamo mangiare una pizza con gli amici o un dolce, ogni tanto. Se vogliamo fare progressi è indispensabile ascoltare i nostri istruttori e dobbiamo allenarci anche quando ci sentiamo poco motivati, senza dimenticare le fasi di riscaldamento iniziale e stretching finale, che servono per diminuire il rischio di traumi muscolari. Al di là dell’alimentazione e dell’allenamento, per essere dei veri sportivi è necessario credere in sé stessi e vivere lo sport come un modo per mettersi alla prova, per superare i limiti personali e per stringere amicizie. Non dobbiamo dimenticare, infine, che anche le sconfitte possono servire per imparare qualcosa su noi stessi e sul rapporto coi compagni di squadra, diventando sempre più forti.

Classe III B