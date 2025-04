Il docufilm ’Ho visto il finimondo’. La proiezione al Catomes Tôt

· "Ho visto il finimondo". Il docufilm sull’alluvione di maggio 2023 in Romagna, sarà proiettato stasera alle 20.45 al centro sociale Catomes Tôt di via Panciroli 12. Realizzato da Valerio Baroncini (vicedirettore de il Resto del Carlino) e Marco Santangelo, con le musiche originali Reno, il docufilm presenta documenti esclusivi raccolti dai cronisti del Carlino – come i nastri delle chiamate di emergenza – e le storie di chi ha perso tutto: casa, famiglia, ricordi. A Faenza, decine di alluvionati sono stati ospitati 11 mesi in un hotel: fra loro, anche una coppia che si è sposata da sfollata. A Bologna, ecco i volontari di Selva Malvezzi, frazione andata sott’acqua. A Sant’Agata sul Santerno, l’anziana che ha visto il marito morire sotto i propri occhi: lui era allettato e non poteva muoversi. A Cesena la mamma che ha salvato il figlio: il loro video diventò virale. E un commovente incontro tra un anziano salvato e i suoi salvatori, i carabinieri. L’ingresso è a offerta libera a sostegno dell’attività del Catomes Tôt.

· Al teatro di Bagnolo stasera alle 21 si ricorda la tragedia del Moby Prince, in cui perse la vita anche il bagnolese Giuliano Salsi. ’M/T Moby Prince 3.0’ è scritto da Francesco Gerardi e Mattia Pettinari, con in scena Lorenzo Satta, Alessio Zirulia, per la regia di Federico Orsetti.

· Al teatro Valli di Reggio stasera alle 20,30 viene proposto ’Boomers’, una ballata teatral-cybernetica scritta e interpretata da Marco Paolini, accompagnato dalla musica di Patrizia Laquidara. Il ricavato viene destinato a scopo benefico alla Fondazione Grade Onlus di Reggio. ’Boomers’ è un viaggio tra passato e presente, tra reale e virtuale. Attraverso il personaggio di Nicola, alter ego/avatar di Marco Paolini, lo spettacolo conduce nel "bar della Jole", un luogo simbolico dove i ricordi della giovinezza si intrecciano con avventure, primi amori e faide politiche.

· Alle 18 alla libreria Coop All’Arco, in via Emilia Santo Stefano a Reggio, la presentazione del libro ’I racconti della moda’ a cura di Maria Luisa Frisa, per Einaudi editore. Dialoga con la scrittrice Veronica Costanza Ward.