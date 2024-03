Il dolce backstage della vittoria granata

L’altalena della Serie B è questa. Nel giro di un paio di partite si può passare dall’incubo della retrocessione al sogno dei playoff, senza nemmeno rendersene conto. Il blitz messo in piedi dalla Reggiana a Catanzaro ha però un sapore diverso dagli altri, in primis perché è inaspettato e poi perché segna un passo importantissimo in ottica salvezza, a maggior ragione in una giornata in cui anche lo Spezia – prossimo rivale dei granata – e la FeralpiSalò piazzano colpi da tre punti con Sudtirol e Modena.

Al fischio finale dell’arbitro Bonacina la gioia dei granata è letteralmente esplosa e ha messo in risalto ancora una volta un gruppo che oltre a giocare ‘di squadra’ sta anche bene assieme. È infatti negli spogliatoi – ormai osservabili attraverso i social dei protagonisti – Bianco e compagni hanno giocato un ‘terzo tempo’ indimenticabile.

Tra i più scatenati anche il preparatore dei portieri Marco Bizzarri, immortalato proprio dal centrocampista granata mentre salta e canta indossando un casco da lavoro, pescato non si sa bene dove. La sua gioia ha anche un piccolo risvolto personale perché Satalino non ha fatto rimpiangere un totem come Bardi e nel finale ha piazzato anche una parata salva risultato che certamente lo gratifica. ‘Reazioni a caldo da Catanzaro’ è il titolo scelto da Bianco per uno scatto che si candida ad essere senza dubbio tra le ‘memorabilia’ di questa stagione.

Molto bello anche il flash in stile ‘boy band’ con Bianco, Kabashi, Satalino e Portanova che abbraccia il magazziniere Matteo Ferri, un altro di quelli che svolgono un lavoro preziosissimo dietro le quinte e che si sta facendo apprezzare anche per la propria personalità.

L’emoticon scelto è quello del leone e ‘I leoni’ è un po’ l’appellativo scelto da questo gruppo e in particolare dai più giovani per identificarsi. Ovviamente al settimo cielo anche Natan Girma che, assieme a Bianco che gli ha fornito l’assist, è l’autore ‘morale’ del gol subito dal Catanzaro e assegnato al portiere Fulignati. La colpisce infatti il palo e poi va a sbattere contro la schiena del portiere di casa, per la gioia dei 250 ultras reggiani al seguito e lo sconforto del pubblico di casa che – con la contemporanea vittoria della Cremonese sul Como – adesso vede l’ultimo posto promozione distante 8 punti. Un gap che a questo punto sembra difficile da colmare anche se la squadra di Vivarini gioca un ottimo calcio e ha interpreti molto importanti per la categoria. Finita la festa, oggi pomeriggio la Reggiana tornerà ad allenarsi al centro sportivo di via Agosti.