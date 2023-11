Il dolore per Roberto Arati

Carpineti nel dolore per Roberto Arati, morto a 70 anni all’ospedale. Lascia la moglie Francesca, il figlio Adriano, la sorella Carla. Oggi i funerali dal Sant’Anna alle 14 per Carpineti dove ci sarà la messa. Non fiori ma offerte alla Cri, di cui Arati è stato cofondatore. Iban: IT30L0503466230000000080000.