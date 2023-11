Il Don Carlo svela la storia della morte tragica di Dona Ana

Sul "Don Carlo" di Giuseppe Verdi, che apre la stagione lirica di Reggio oggi e il 7 dicembre a Milano alla Scala, pesa il femminicidio della principessa di Eboli. Una storia vera svelata solo ora, in Italia, nel saggio: ’La principessa di Eboli. Eboli e Pastrana’ di Antonietta Cestaro con Giuseppe Barra. Cestaro (responsabile disabilità dell’ufficio scolastico provinciale, in foto), da anni reggiana d’adozione, dice: "Ci sono personaggi che diventano protagonisti della Storia, come Dona Ana de Mendoza, principessa di Eboli, quella del ‘Don Carlo’ di Giuseppe Verdi, ripresa tra le protagoniste dell’omonimo dramma di Friedrich Schiller". Dona Ana, personaggio di spicco nella Spagna di Filippo II, nipote del Cardenal Mendoza, "porta il nome della mia città, Eboli – continua – in provincia di Salerno e, volendole restituire fama e dignità, dopo ricerche accurate sulla sua vita, la sua storia è confluita in una pubblicazione, l’unica esistente in Italia, che ho scritto con lo storico Giuseppe Barra". Cestaro racconta che "Dona Ana de Mendoza sposa Ruy Gomez de Silva, nominato principe di Eboli da Filippo II re di Spagna. Rimasta presto vedova, erede di un vasto patrimonio, l’angosciante solitudine in cui cade la spinge ad azioni impulsive. Forte della sua bellezza e del suo fascino, intrigante ed ambiziosa, ha l’occhio destro coperto da una benda nera, non si sa se per coprire una imperfezione o per vezzo, intesse relazioni nelle stanze del re e si scontra persino con Santa Teresa D’Avila!". Cestaro rivela: "I pittori dell’epoca la ritraggono in bellissimi dipinti: bruna, capelli dai riflessi ramati, occhi neri e profondi, naso perfetto, labbra di un leggero rosso come le gote: una donna raffinata. La sua frequentazione nella corte di Filippo II con un amico del defunto marito, Antonio Perez, genera tanti sospetti, morbosità e quella che sembra una storiella di palazzo assume contorni tragici: una lettera anonima la incolpa insieme a Perez di un omicidio. Filippo II si infuria e Dona Ana è incarcerata, senza alcuna accusa e condanna, ciò mina gravemente la sua salute fisica e mentale. La sua fine arriva dopo 10 anni di penosa solitudine". Cestaro chiosa poi: "Ridotta in estrema sofferenza, muore a 52 anni nel 1592. La piazza di Pastrana, in ricordo della triste vicenda si chiama Piazza della Ora. Giuseppe Verdi, pur nella trasposizione scenica, ne fa un trionfo dell’amore contro la crudeltà del sovrano".

Mariagiuseppina Bo