Il ’Don Pasquino’ proposto dai ragazzi delle medie

Uno spettacolo, "Don Pasquino", dedicato alla figura di don Pasquino Borghi, oggi alle 17 al teatro di Novellara, proposto dagli attori Ettore Marani, Elisa Lolli, Paolo Zaccaria, dagli allievi della scuola media locale che hanno preso parte al progetto, musiche dal vivo di Mad Box, ricerche storiografiche di Francesca Picci, con la regia di Gabriele Tesauri. Ingresso libero.

Il progetto "Don Pasquino" si propone di realizzare un percorso storico-teatrale per diffondere alle nuove generazioni la figura di don Pasquino Borghi tramite un laboratorio a scuola e la messa in scena dello spettacolo. L’esito finale è una drammaturgia originale realizzata con il contributo dei partecipanti ai laboratori. In scena vi saranno alcuni attori della Compagnia di NoveTeatro e la classe che ha partecipato al laboratorio.

Uno spettacolo che nasce dalla volontà di portare alle nuove generazioni la figura di un sacerdote che ha saputo interpretare il sentimento della carità durante uno dei periodi più dolorosi della storia italiana.

Il racconto non vuole quindi essere un’operazione puramente celebrativa, ma vuole restituire la forza della scelta di don Pasquino di ricercare la via della pace tra gli uomini facendosi carico della difesa dei deboli e degli oppressi. Nello spettacolo si ritrovano i passaggi principali della vita di don Pasquino: dal suo periodo in Sudan come missionario comboniano, alla clausura della Farneta, fino ad arrivare alla tragica conclusione della condanna a morte decisa dai fascisti nel gennaio del 1944, durante la seconda guerra mondiale.

