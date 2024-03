Il dono del Rotary alla Caritas: quasi 250 chili di generi alimentari

Ben 23 scatoloni per quasi 250 chili di generi alimentari riservati alla Caritas di Rubiera. È la bella iniziativa portata avanti dal Rotary Club Reggio Emilia Val di Secchia, che venerdì pomeriggio ha consegnato direttamente i pacchi attraverso il presidente Fausto Bisi e alcuni collaboratori. Una donazione importante, considerando che la Caritas rubierese segue mediamente 50 famiglie del territorio in condizioni di povertà, assicurando ogni settimana alimenti e in alcuni casi sostegno economico soprattutto legato alle utenze abitative. La donazione segue di pari passo l’iniziativa dei Rotary dell’Emilia Romagna e di San Marino (66 in totale) che hanno messo a disposizione più di 1.000 scatoloni per i territori di riferimento; di questi, per l’appunto, 23 sono stati dedicati solo a Rubiera. Alla consegna, oltre al presidente Bisi, era presente anche Wainer Zannoni, responsabile della sede locale della Caritas, assieme a diversi volontari, nel ringraziare di persona il Rotary Val di Secchia per la donazione. Mentre Fausto Bisi ha ribadito a margine come "l’iniziativa testimonia l’attenzione e la vicinanza alle esigenze del territorio che da sempre contraddistinguono il club Val di Secchia".

ste. c.